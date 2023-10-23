Махачев "захотел" подраться с Рахмоновым в UFC

Чемпион UFC в легком весе россиянин Ислам Махачев заявил о готовности перейти в полусредний вес, так как считает, что в его дивизионе все уже перебили друг друга, сообщают Vesti.kz.

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"В моем весе все уже перебили друг друга. Сбитые летчики, каждый у кого-то выигрывал. Гэтжи у кого-то выигрывал, Оливейра, сейчас Порье у кого-то выиграет, он станет претендентом. Какая-то неразбериха. Хочется найти реального претендента. А второй пояс меня мотивирует, и я чувствую, что там назревает конкуренция, будут громкие бои. Может быть, я там задержусь, если удастся", - приводит слова Махачева "Матч ТВ".

В минувшие выходные Махачев в первом раунде нокаутировал австралийца Александра Волкановски и этим самым во второй раз защитил свой титул в легком весе. Это было главное событие UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

Напомним, что чемпионом полусреднего веса UFC является английский боец ямайского происхождения Леон Эдвардс. Также в этом дивизионе выступает Шавкат Рахмонов, идущий на шестом месте рейтинга. Как известно, казахстанец также нацелен на чемпионский титул.

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