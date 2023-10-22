Махачев нокаутировал Волкановски в первом раунде и защитил пояс UFC

Российский боец UFC Ислам Махачев (25-1) одержал победу в главном поединке вечера турнира UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ). Он победил австралийца Александра Волкановски (26-3) и провел вторую защиту своего титула, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Противостояние, рассчитанное на пять раундов, завершилось победой 31-летнего Махачева техническим нокаутом уже в первой пятиминутке.

Это был уже второй бой между Исламом и Александром. В феврале этого года они бились на UFC 284 в Австралии, и тогда файтер из Дагестана также одержал победу.

Теперь на счету Махачева 25 побед, а его текущая серия составляет уже 13 выигранных поединков. Что касается чемпиона полулегкого веса Волкановски, то он потерпел третью неудачу в карьере и вторую в UFC. Причем в американской организации Александр уступал лишь Махачеву.

Ранее в соглавном событии вечера прошел громкий поединок между Камару Усманом и Хамзатом Чимаевым.

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