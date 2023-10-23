Чемпион UFC ответил, заслуживает ли Чимаев титульный бой

Чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд считает, что арабо-чеченский боец Хамзат Чимаев не заслуживает титульного боя. Но при этом отметил его главную особенность, сообщают Vesti.kz.

"Единственное, что мне нравится в Чимаеве, это то, что он продает бои. По какой-то причине он чертовски нравится людям, или не нравится, я не знаю. Для меня он чертов большой чек - он продает много боев. Люди платят за то, чтобы на него посмотреть, но он не заслужил этот бой" - приводит слова Стрикленда "Вестник ММА".

Напомним, что в минувшие выходные Чимаев разделил октагон с американцем нигерийского происхождения Камару Усманом. Соглавный бой UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) продлился все три раунда, по итогам которых Хамзат выиграл решением большинства судей.

Сообщалось, что победитель боя Чимаев - Усман может стать следующим претендентом на пояс чемпиона в среднем весе, которым в настоящее время владеет Стрикленд.

Ранее стало известно, на что потратит деньги Чимаев за победу над Усманом.

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