Стало известно, на что потратит деньги Чимаев за победу над Усманом

Арабо-чеченский боец UFC Хамзат Чимаев рассказал, как собирается потратить деньги за победу над американцем нигерийского происхождения Камару Усманом на турнире UFC 294 в Абу-Даби, сообщают Vesti.kz.

Их бой стал соглавным событием ивента и завершился победой Чимаева решением большинства судей.

"Нужен ли мне титул? Конечно, я думаю об этих больших деньгах. Потому что если я заберу пояс, я смогу помочь многим людям. В этом спорте крутятся большие деньги, и я ценю поддержку парней из руководства UFC. Я уже построил спортивный зал, помог многим бездомным. Это деньги - они помогают не только мне, но и другим людям", - приводит слова Чимаева Sport24.

Ранее сообщалось, что Чимаев за прошедший бой заработает 865 тысяч долларов (250 - за выход, 100 - за победу, 500 - процент с PPV, 15 - поощрение от спонсоров).

Еще отмечалось, что победитель боя Чимаев - Усман может стать следующим претендентом на пояс чемпиона в среднем весе, которым в настоящее время владеет американец Шон Стрикленд.

Когда бой Шавката Рахмонова, Узбекистан рвется на чемпионат мира. Что произошло в мире спорта