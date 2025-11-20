Потряс Нурмагомедова, отправил в нокаут чемпиона. Топурия честно оценил Алмахана перед боем в UFC

Испанский боец грузинского происхождения Александр Топурия (6-1) высказался о предстоящем поединке против казахстанца Бекзата Алмахана (12-2) в рамках первого в истории турнира UFC в Катаре, передают Vesti.kz.

Топурия — о сильных сторонах Алмахана

"Он (Алмахан) потряс Умара (Нурмагомедова), нокаутировал Катону (Брэда), но я на таких вещах не концентрируюсь. Все поединки проходят по-разному - иногда ты пробиваешь, иногда тебя пробивают. С Умаром – был один сценарий. С Катоной – другой. Со мной будет совершенно другой сценарий. У него хорошие навыки, я понимаю, с чем столкнусь. Поэтому готовился ко всем возможным вариантам", — сказал Топурия в интервью пресс-службе UFC.

Как Алмахан пришёл в UFC

Алмахан дебютировал в UFC в марте 2024 года, приняв бой на коротком уведомлении против россиянина Умара Нурмагомедова (19–1) — брата легендарного чемпиона Хабиба Нурмагомедова (29–0). Уже в первом раунде Бекзат отправил соперника в нокдаун, однако в итоге уступил единогласным решением судей.

Во втором поединке, состоявшемся в мае этого года, казахстанец эффектно реабилитировался: всего за минуту он нокаутировал канадца Брэда Катону (14–5), двукратного победителя шоу The Ultimate Fighter. Особенно символично, что это произошло на турнире в Монреале — на родине соперника. Отдельно стоит подчеркнуть, что до встречи с Алмаханом Катона ни разу в карьере не проигрывал нокаутом.

Что известно о самом Топурии

Александр, являющийся старшим братом чемпиона лёгкого веса UFC - Илии Топурии (17-0), начал свою карьеру в американском промоушене в феврале текущего года, победив австралийца Колби Тикнесса (8-1).

Когда состоится бой

Бой Алмахана против Топурии состоится 22 ноября на турнире в Дохе (Катар) и пройдёт в лимите легчайшего веса. Главным событием вечера станет противостояние в лёгком дивизионе между армянским файтером Арманом Царукяном (22-3) и новозеландцем Дэном Хукером (24-12).

