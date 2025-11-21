Асу Алмабаев оказался легче соперника перед боем в UFC

Казахстанский боец наилегчайшего веса Асу Алмабаев (22-3) прошел взвешивание перед боем на турнире UFC Fight Night 265 в Дохе (Катар) 22 ноября, сообщают Vesti.kz.

Алмабаев встретится с американцем Алексом Пересом (25-9).

Алмабаев показал на весах 56,93 килограмма, а Перес оказался тяжелее - 57,15 килограмма.

Главным боем турнира в Дохе станет поединок в лёгком весе между Арманом Царукяном и Дэном Хукером. В соглавном событии зрители увидят противостояние полусредневесов — Иэна Гэрри и Белала Мухаммада.

Для Алмабаева предстоящий поединок продолжит его впечатляющую серию: 26 июля он убедительно победил перуанца Хосе Очоа (8-2), одержав победу единогласным решением судей. Его соперник Перес, напротив, более года не выходил в октагон; последний бой американца состоялся 15 июня 2024 года, когда он уступил Тацуро Тайре (17-1) и получил серьёзную травму колена.

Еще одним казахстанцем на турнире в Дохе будет Бекзат Алмахан. Он будет противостоять испанскому бойцу грузинского происхождения Александру Топурии.