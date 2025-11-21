Царукян и Хукер показали вес и готовы к UFC Fight Night 265 с участием казахстанцев

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе россиянин Арман Царукян и шестой номер категории до 70 килограммов новозеландец Дэн Хукер успешно прошли официальное взвешивание перед боем, который станет главным событием турнира UFC Fight Night 265, сообщают Vesti.kz.

Ивент пройдёт 22 ноября в Дохе, Катар.

На весах Арман показал 70,76 кг, а Хукер — 70,31 кг.

The #UFCQatar main event is OFFICIAL‼️@ArmanUFC locks it in at 156lbs!



[ Watch Saturday on the @ESPN app | 1pmET ] pic.twitter.com/vadVIu5ig8