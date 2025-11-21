Царукян и Хукер показали вес и готовы к UFC Fight Night 265 с участием казахстанцев

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе россиянин Арман Царукян и шестой номер категории до 70 килограммов новозеландец Дэн Хукер успешно прошли официальное взвешивание перед боем, который станет главным событием турнира UFC Fight Night 265, сообщают Vesti.kz.
Ивент пройдёт 22 ноября в Дохе, Катар.
На весах Арман показал 70,76 кг, а Хукер — 70,31 кг.
The #UFCQatar main event is OFFICIAL‼️@ArmanUFC locks it in at 156lbs!— UFC (@ufc) November 21, 2025
[ Watch Saturday on the @ESPN app | 1pmET ] pic.twitter.com/vadVIu5ig8
Царукяну 29 лет. Он дебютировал в UFC в 2019 году. В последнем поединке 13 апреля в Лас-Вегасе на турнире UFC 300 россиянин встретился с бывшим чемпионом в лёгком весе Чарльзом Оливейрой. Бой продлился все три раунда и завершился победой Царукяна раздельным решением судей.
Хукеру 35 лет. В его рекорде 24 победы, из которых 18 досрочных, и 12 поражений. Последний бой новозеландец провёл 17 августа 2024 года на турнире UFC 305 в Перте против поляка Матеуша Гамрота, одержав победу раздельным решением судей.
Добавим, что в рамках этого ивента выступят казахстанцы Асу Алмабаев и Бекзат Алмахан. Алмабаев встретится с американцем Алексом Пересом, а Алмахан будет противостоять испанскому бойцу грузинского происхождения Александру Топурии.
