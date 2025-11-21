Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
UFC
Сегодня 11:38
 

Царукян и Хукер показали вес и готовы к UFC Fight Night 265 с участием казахстанцев

Царукян и Хукер показали вес и готовы к UFC Fight Night 265 с участием казахстанцев

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе россиянин Арман Царукян и шестой номер категории до 70 килограммов новозеландец Дэн Хукер успешно прошли официальное взвешивание перед боем, который станет главным событием турнира UFC Fight Night 265, сообщают Vesti.kz.

Ивент пройдёт 22 ноября в Дохе, Катар.

На весах Арман показал 70,76 кг, а Хукер — 70,31 кг.

Царукяну 29 лет. Он дебютировал в UFC в 2019 году. В последнем поединке 13 апреля в Лас-Вегасе на турнире UFC 300 россиянин встретился с бывшим чемпионом в лёгком весе Чарльзом Оливейрой. Бой продлился все три раунда и завершился победой Царукяна раздельным решением судей.

Хукеру 35 лет. В его рекорде 24 победы, из которых 18 досрочных, и 12 поражений. Последний бой новозеландец провёл 17 августа 2024 года на турнире UFC 305 в Перте против поляка Матеуша Гамрота, одержав победу раздельным решением судей.

Добавим, что в рамках этого ивента выступят казахстанцы Асу Алмабаев и Бекзат Алмахан. Алмабаев встретится с американцем Алексом Пересом, а Алмахан будет противостоять испанскому бойцу грузинского происхождения Александру Топурии.

