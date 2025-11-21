Алмахан превзошел Топурию перед боем в UFC

Казахстанский боец легчайшего веса Бекзат Алмахан (12-2) прошел взвешивание перед боем на турнире UFC Fight Night 265 в Дохе (Катар) 22 ноября, сообщают Vesti.kz.

Алмахана ждёт встреча с Александром Топурией (6-1), старшим братом чемпиона UFC Илии Топурии (17-0).

На весах Алмахан показал 61,69 килограмма. Топурия - 61,46 килограмма.

Алмахан ворвался в UFC в марте 2024-го, выйдя на коротком уведомлении против россиянина Умара Нурмагомедова (19–1) — брата легендарного чемпиона Хабиба. Уже в первом раунде Бекзат отправил соперника в нокдаун, но в итоге уступил по очкам единогласным решением.

Во втором бою, в мае, казахстанец ярко реабилитировался: всего за минуту он нокаутировал канадца Брэда Катону (14–5), двукратного победителя The Ultimate Fighter. Иронично, что это произошло в Монреале — на родной земле соперника. До встречи с Алмаханом Катона никогда в карьере не проигрывал нокаутом.

Добавим, что ранее взвешивание прошел другой казахстанец Асу Алмабаев (22-3), который в рамках этого ивента подерется с американцем Алексом Пересом.

Главным боем турнира в Дохе станет поединок в лёгком весе между Арманом Царукяном и Дэном Хукером. В соглавном событии зрители увидят противостояние полусредневесов — Иэна Гэрри и Белала Мухаммада.