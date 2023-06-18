Посмотрите на этот удар! Брутальным нокаутом завершился бой на турнире UFC

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Жестким финишем в первом раунде завершился бой главного карда на турнире UFC on ESPN 47 в Лас-Вегасе (Невада, США) между мексиканцем Мануэлем Торресом (14-2) и бразильцем Николасом Моттой (13-5). Поединок в легком весе продлился меньше двух минут, передают Vesti.kz.

28-летний Торрес нокаутировал 30-летнего Мотту ударом локтем. Это произошло на второй минуте противостояния:

Благодаря этой победе Мануэль довел свой рекорд в UFC до 2-0. Это его пятая подряд победа в первом раунде. Также любопытно, что лишь один поединок в его карьере продлился больше пяти минут, и он выиграл его раздельным решением.

Что касается Мотту, то у него теперь одна победа при двух поражениях в UFC.

Ранее на этом же турнире проиграл король кунг-фу из веса Шавката Рахмонова (17-0). 

 

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Метки:
MMA UFC Мексика Бразилия США Лас-Вегас

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