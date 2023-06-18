Король кунг-фу из веса Рахмонова проиграл на турнире UFC

Российский полусредневес Муслим Салихов (19-4) потерпел поражение на турнире UFC on ESPN 47 в Лас-Вегасе (Невада, США). Бой с его участием открывал главный кард ивента, сообщает корреспондент Vesti.kz.

39-летний Салихов, являющийся пятикратным чемпионом мира по ушу-саньда и единственным не китайцем, получившим титул короля кунг-фу, бился с 38-летним представителем Дании Николасом Далби (22-4-1-2). Поединок продлился все три раунда и завершился победой Далби единогласным решением судей - 30-27, 30-27, 29-28.

Благодаря этой победе Далби продлил серию из выигранных боев до трех. Отметим, что в этом весе выступает казахстанец Шавкат Рахмонов (17-0).

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