Получит шанс от Даны Уайта. Казахстанец стал чемпионом Fury FC и близок к попаданию в UFC

Димаш Тулегенов

Казахстанский полусредневес Николай Веретенников (9-3) стал чемпионом промоушена Fury FC, нокаутировав соперника в первом раунде главного боя вечера на турнире Fury FC 46 в Хьюстоне (Техас, США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперником Веретенникова был 31-летний Энтони Айви (8-5) из США. Все завершилось техническим нокаутом спустя две минуты стартовой пятиминутки. Веретенникову удалось забить своего оппонента коленями, после чего поединок был остановлен рефери.

Видео нокаута, или как казахстанец финишировал соперника в первом раунде и получил шанс попасть в UFC

На этом турнире присутствовал президент UFC Дана Уайт. Он лично поздравил Николая после победы и, судя по всему, пригласил казахстанца участвовать в известной любителям смешанных единоборств DWCS (Претендентская серия Даны Уайта).

Бойцы, получившие такой шанс, имеют возможность попасть в UFC. Кому-то хватает одного успешного выступления на DWCS, а кто-то доказывает свою состоятельность в нескольких поединках.

Несколько лет назад Николай уехал из Казахстана в США, тогда у него был отрицательный профессиональный рекорд, состоявший из одной победы и трех поражений, а мечтой спортсмена было попадание в UFC. Теперь, спустя длительное время, Веретенников как никогда приблизил себя к цели.

Прямо сейчас у казахстанца серия из восьми побед подряд, он не уступал с 2016 года, оставаясь небитым с того момента, как отправился покорять октагоны США.

Пока информации о следующих поединках Николая нет. Но после личных поздравлений от Уайта нет никаких сомнений, что Веретенников выйдет в клетку под эгидой DWCS.

Отметим, что в UFC уже есть один казахстанец полусреднего веса - Шавкат Рахмонов (13-0).

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