Полиция "задержала" Шавката Рахмонова после победы на UFC 285

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 09:46
©instagram.com/darteam.kazakhstan

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов стал еще более популярным после победы над американцем Джеффом Нилом в главном карде турнира UFC 285 в Лас-Вегасе (США), передают Vesti.kz.

Казахстанца начали останавливать в разных местах, чтобы сделать с ним совместное фото. Так, одним из его фанатов оказался сотрудник полиции, "задержавший" Шавката для памятного снимка. Рахмонов со своей стороны никому не отказывал в просьбе:

Напомним, что Рахмонов остановил Нила удушающим приемом в третьем раунде. Ожидается, что после этого успеха он улучшит свои позиции в рейтинге полусредневесов UFC.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 09:46
UFC
Полиция "задержала" Шавката Рахмонова после победы на UFC 285
Сегодня , 09:30
UFC
Топ-боец UFC обратился к Шавкату Рахмонову после поражения
Сегодня , 09:09
UFC
Шавкат Рахмонов сделал признание после досрочной победы на UFC 285
Сегодня , 08:51
UFC
Артем Резников назвал главную слабость бойцов UFC после победы Шавката Рахмонова
Сегодня , 08:23
UFC
Куат Хамитов отреагировал на победу легенды на UFC 285 c участием Рахмонова
Вчера , 23:51
UFC
"Выступит еще лучше". Известный тренер оценил шансы Рахмонова с топовыми бойцами UFC
Вчера , 23:20
UFC
"Наподдал локтями в голову". В Украине разобрали победу Рахмонова над Нилом
Вчера , 22:16
UFC
Почти два миллиона долларов. Певец Дрейк обогатился после титульного боя в UFC
Вчера , 20:31
UFC
Шавкат Рахмонов потребовал от президента UFC организовать ему титульный бой
Вчера , 19:47
UFC
"Не сдаваться, хоть сдохну". Шавкат Рахмонов дал интервью горячей журналистке
© 2008 - 2023 ТОО «EML»