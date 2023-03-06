Казахстанский боец Шавкат Рахмонов стал еще более популярным после победы над американцем Джеффом Нилом в главном карде турнира UFC 285 в Лас-Вегасе (США), передают Vesti.kz.

Казахстанца начали останавливать в разных местах, чтобы сделать с ним совместное фото. Так, одним из его фанатов оказался сотрудник полиции, "задержавший" Шавката для памятного снимка. Рахмонов со своей стороны никому не отказывал в просьбе:

Напомним, что Рахмонов остановил Нила удушающим приемом в третьем раунде. Ожидается, что после этого успеха он улучшит свои позиции в рейтинге полусредневесов UFC.