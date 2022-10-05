Поединок с Шавкатом? МакГрегор анонсировал бой в полусреднем весе UFC

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Сегодня 17:35
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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор МакГрегор (22-6) заявил о том, что следующий бой проведет в полусреднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал популярного обозревателя MMA Игоря Лазорина.

Отметим, что в этой же весовой категории выступает непобежденный казахстанец Шавкат Рахмонов (16-0). Сам МакГрегор представлен в легкой весовой категории, занимая в ее рейтинге 12-е место. Не так давно его сместил с 11-й строчки казахстанец Дамир Исмагулов (24-1), который бросил вызов ирландцу.

Напомним, что последний раз в октагон МакГрегор выходил в июле 2021 года, когда во второй раз подряд проиграл американцу Дастину Порье. Ирландец уступил из-за перелома ноги, полученного в ходе поединка.

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Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC МакГрегор Конор Исмагулов Дамир

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