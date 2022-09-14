Казахстанский боец UFC вызвал на бой МакГрегора

Казахстанский боец UFC Дамир Исмагулов захотел боя с ирландцем Конором МакГрегором. Исмагулов обратился к нему в соцсетях, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Если че, я рядом, просто дай знать, где и когда", - написал Дамир в Instagram.

В обновленном рейтинге UFC среди бойцов легкого веса (до 155 фунтов/70,3 килограмма) МакГрегор занимает 11-е место, а Исмагулов - 12-е.

Напомним, что Исмагулов последний бой в UFC провел в июне, когда решением судей одолел шведа грузинского происхождения Гурама Кутателадзе.

МакГрегор последний раз дрался в UFC в июле 2021-го против американца Дастина Порье. Поединок пришлось остановить в конце первого раунда - Конор сломал левую ногу, а судья отдал победу Порье техническим нокаутом с указанием на остановку врача.

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