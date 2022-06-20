Первый американец и фартовая арена. Что нужно знать о следующем бое Рахмонова в UFC

Автор: Димаш Тулегенов

Уже на этой неделе в Лас-Вегасе (Невада, США) состоится турнир UFC Vegas 57. В соглавном событии вечера выступит непобежденный казахстанский полусредневес Шавкат Рахмонов (15-0). Корреспондент Vesti.kz рассказал, что нужно знать о предстоящем поединке "Номада" и американца Нила Мэгни (26-8).

Противостояние 15-го номера рейтинга полусредневесов из Казахстана и американца, замыкающего топ-10, пройдет утром в воскресенье, 26 июня. В прямом эфире поединок можно будет посмотреть на телеканалах "Матч ТВ" и Setanta Sports 2, а также по подписке UFC Fight Pass.

Первый американец в списке "Номада"

Рахмонов еще ни разу не дрался с бойцами из США. В UFC до этого у него в оппонентах были лишь представители Бразилии. Теперь Шавкат проведет очень важный поединок против Мэгни. Подробнее об этом файтере можно прочитать ниже:

Ветеран армии США, карьера полицейского и рекорды в UFC, или кому бросил вызов Рахмонов

С бойцами из каких стран бился Рахмонов:

Бразилия - 6*

Польша - 2

Россия - 2

Кыргызстан - 1

Грузия - 1

Таджикистан - 1

Южная Корея - 1

Гайана - 1*

Казахстан - 1.

* - Карлстон Харрис представляет две страны - Бразилию и Гайану.

Шанс войти в топ-10

В случае победы у Шавката будут отличные перспективы дебютировать в топ-10. Это еще не гарантировано, но, учитывая текущую позицию Мэгни (№10), - вполне вероятно. Рахмонов уже вошел в историю как первый казахстанец, попавший в топ-15 рейтинга UFC, а теперь у него есть шанс переписать предыдущие достижения.

Попадание в десятку сильнейших откроет "Номаду" массу новых возможностей. Это и доступ к топовой оппозиции, и более пристальное внимание как со стороны самого промоушена, так и общественности. К тому же он станет очередным бойцом, потенциальная победа над которым будет расцениваться как большой подвиг. Возможно, что тех, кто захочет рискнуть, будет немало, и Шавкату не придется долго ждать следующего оппонента.

Отметим, что Рахмонов прямо сейчас - самый молодой полусредневес в топ-15.

Третий бой подряд на UFC Apex

Предстоящее противостояние пройдет на арене UFC Apex. И именно на ней Шавкат одержал две последние победы - сабмишеном над Мишелом Празересом и нокаутом над Карлстоном Харрисом.

Но все три боя на этой арене выиграл и 34-летний Мэгни. В 2020-м он победил единогласным решением Энтони Рокко Мартина и Робби Лоулера, а в 2021-м - Джеффа Нила.

Теперь кто-то из пары Рахмонов - Мэгни может потерпеть первое поражение на арене UFC Apex. В случае с Шавкатом нужно не забыть, что он вообще еще ни разу не проигрывал.

Напомним, что на этом же турнире выступят казахстанец Сергей Морозов (17-5) и казахский файтер из Китая Сайран Нурданбек (37-10). Их бои пройдут в предварительном карде события.

Фото: UFC©️