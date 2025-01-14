Первая казахстанка в UFC отказалась от возвращения на родину и получила бой в профи-боксе

Девушка-боец Мария Агапова, которая являлась первой представительницей Казахстана в UFC, вернется на ринг для проведения поединка по правилам бокса, сообщают Vesti.kz.

По информации BoxRec.com, возвращение Агаповой запланировано на 8 февраля в Новом Орлеане (штат Луизиана, США). Ее соперницей станет американка Мелисса Оддесса Паркер (6-3, 2 КО). Поединок пройдет в рамках полулегкого веса и будет рассчитан на шесть раундов по две минуты.

Напомним, в профи-боксе Агапова провела уже два боя - одна ничья и одно поражение.





В UFC казахстанка провела шесть поединков, одержала две победу при четырех поражениях. Агапова осталась без контракта с UFC летом 2024 года, проиграв третий бой кряду. После этого она выходила на бои по кулачным боям.

В декабре Агапова рассказала, что осталась "на улице и без денег". Позже она обратилась за помощью в поисках работы и финансовых средств для подготовки к поединку. А недавно боец опубликовала пост в соцсетях, в котором категорически отказалась возвращаться на родину, несмотря на проблемы в США.