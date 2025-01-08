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UFC
Вчера 10:49
 

Первая казахстанка в UFC обратилась за помощью

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Первая казахстанка в UFC обратилась за помощью ©instagram.com/mma.mashka

Первая казахстанка в UFC Мария Агапова посредством соцсетей попросила помощи у своих подписчиков, передают Vesti.kz.

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Первая казахстанка в UFC Мария Агапова посредством соцсетей попросила помощи у своих подписчиков, передают Vesti.kz.

Девушка отметила, что благодаря своим друзьям обрела крышу над головой. Но в то же время у нее нет денег на боевой лагерь.

Также она рассказала, что с графиком тренировок ей сложно найти работу и удержаться на ней, в связи с чем просит помощи с работой или подработкой.

Напомним, Агапова родилась в Павлодаре. В ММА провела 15 боев, одержала десять побед и потерпела пять поражений.

Выступала в наилегчайшем дивизионе UFC, за шесть поединков в лучшей лиге мира добыла две победы при четырех поражениях.

Ранее она сообщала о том, что в 2024 году подписала контракт с BKFC (промоушеном по организации кулачных боев на территории США) и хочет подраться под его эгидой, а также провести бои по правилам бокса, ММА и джиу-джитсу. 

Агапова Мария Казахстан UFC MMA

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