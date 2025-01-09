Белал Мухаммад сделал заявление о завершении карьеры

Чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад (24-3) признался, что защита титула не является для него финальной точкой в карьере, передает Vesti.kz.

Отметим, что в следующем поединке Мухаммад должен подраться против Шавката Рахмонова (19-0) из Казахстана: их поединок мог состояться в 2024 году, но американец снялся с боя из-за травмы.

"Путь не завершен. Мой путь будет завершен только тогда, когда меня признают лучшим полусредневесом, когда-либо делавшим это. Так что сейчас это просто еще одна часть. Я сказал это, я добился этого, теперь я двигаюсь к следующей цели", - цитирует Мухаммада Cageside Press.

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Добавим, что в своем последнем бою Рахмонов дрался с ирландцем Иэном Гэрри (15-1) и одержал победу единогласным решением судей.

Казахстанцу "отдали" пояс в другой весовой категории, а Шавкат показал тренировки с наставником чемпиона мира.

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