Призерка Олимпиады отказалась от Казахстана: продолжение истории

Появились подробности отказа бронзового призера Олимпиады по дзюдо Галбадрах Отгонцэцэг от гражданства Казахстана для возвращения монгольского паспорта, передают Vesti.kz.

Накануне стало известно, что титулованная спортсменка хочет восстановить гражданство Монголии. В подкасте для Terminal Галбадрах заявила, что хотела бы вернуть прежний паспорт, но столкнулась с проблемой.

Все дело в том, что законодательство Монголии не допускает двойного гражданства, поэтому необходимо ей отказаться от паспорта Казахстана.

"После получения этого разъяснения Отгонцэцэг подала заявление в соответствующие органы Казахстана с просьбой отказаться от гражданства РК для восстановления гражданства Монголии", - пишут Tengri Sport.

В продолжении истории издание обратилось в Министерстве туризма и спорта и в Федерации дзюдо, чтобы уточнить статус спортсменки.

"Она завершила карьеру и не является членом национальной сборной. Поэтому мы не можем комментировать по гражданскому праву", - заявили в Минспорта. "Федерация не может комментировать данный вопрос, поскольку она не является членом сборной Казахстана по дзюдо с 2021 года", - рассказали в Федерации дзюдо Казахстана.

Напомним, что Отгонцэцэг выступала за Казахстан с 2015 по 2020 год. Она взяла бронзу Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро, выиграла чемпионат Азии-2016 и дважды становилась бронзовой призеркой чемпионатов мира (2017, 2018).

Спортсменка занимала девятое место в мировом рейтинге среди женщин в весовой категории до 48 килограммов, когда приехала в Казахстан. Сейчас в ее весовой категории выступает лидер национльной сборной Абиба Абужыканова.