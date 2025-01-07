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Дзюдо
Вчера 13:40
 

Бронзовый призер Олимпиады отказалась от Казахстана

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Бронзовый призер Олимпиады отказалась от Казахстана ©Olympic.kz

Бронзовая призерка Олимпиады по дзюдо Галбадрах Отгонцэцэг отказалась от гражданства Казахстана, передает Vesti.kz со ссылкой на 1bol.kz.

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Бронзовая призерка Олимпиады по дзюдо Галбадрах Отгонцэцэг отказалась от гражданства Казахстана, передает Vesti.kz со ссылкой на 1bol.kz.

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Натурализованная монгольская дзюдоистка Галбадрах Отгонцэцэг выступала за Казахстан с 2015 по 2020 год. Она взяла бронзу Олимпиады-2016 в Рио, выиграла чемпионат Азии-2016 и дважды становилась бронзовой призеркой чемпионата мира (2017, 2018).

На Олимпиаде-2020 Отгонцэцэг проиграла в первом круге и завершила карьеру. Позже она вернулась в Монголию.

Сейчас 32-летняя Отгонцэцэг работает тренером. В декабре она отказалась от гражданства Казахстана и подала заявку на возвращение родного гражданства.

Сейчас в весе до 48 килограммов Казахстан представляет Абиба Абужыканова.

Олимпиада-2016 Бразилия Отгонцэцэг Галбадрах Дзюдо

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