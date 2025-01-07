Бронзовый призер Олимпиады отказалась от Казахстана

Бронзовая призерка Олимпиады по дзюдо Галбадрах Отгонцэцэг отказалась от гражданства Казахстана, передает Vesti.kz со ссылкой на 1bol.kz.

Натурализованная монгольская дзюдоистка Галбадрах Отгонцэцэг выступала за Казахстан с 2015 по 2020 год. Она взяла бронзу Олимпиады-2016 в Рио, выиграла чемпионат Азии-2016 и дважды становилась бронзовой призеркой чемпионата мира (2017, 2018).

На Олимпиаде-2020 Отгонцэцэг проиграла в первом круге и завершила карьеру. Позже она вернулась в Монголию.

Сейчас 32-летняя Отгонцэцэг работает тренером. В декабре она отказалась от гражданства Казахстана и подала заявку на возвращение родного гражданства.

Сейчас в весе до 48 килограммов Казахстан представляет Абиба Абужыканова.