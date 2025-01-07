Стало известно, когда КФФ решит судьбу Черчесова

Появилась информация о том, когда будет принято решение по главному тренеру сборной Казахстана Станиславу Черчесову, сообщают Vesti.kz.

По информации Sport 24, ссылающегося на нескольких источников, знакомых с ситуацией, кадровые решения по сборной Казахстана пока не приняты.

Ожидается, что окончательное решение о будущем главного тренера сборной Казахстана будет принято после 10 января, когда состоится общая встреча Казахстанской федерации футбола.

На собрании, на котором будут обсуждаться планы на ближайшие два года, примут участие президент, генеральный секретарь и все члены КФФ.

Напомним, Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года. Под его руководством национальная команда провела шесть матчей (все в Лиге наций), в которых, сыграла один раз вничью и пять встреч проиграла с общим счетом 0:15.