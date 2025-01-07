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КПЛ
Вчера 17:32
 

Вратарь сборной Казахстана сменит "Астану" на "Кайрат"

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Вратарь сборной Казахстана сменит "Астану" на "Кайрат" ©ФК "Астана"

Голкипер сборной Казахстана и "Астаны" Александр Заруцкий станет игроком алматинского "Кайрата", сообщают Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

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Голкипер сборной Казахстана и "Астаны" Александр Заруцкий станет игроком алматинского "Кайрата", сообщают Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

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Сообщается, что 31-летний игрок подпишет контракт с действующими чемпионами Казахстана на правах свободного агента.

С 2021 года 31-летний воспитанник карагандинского футбола защищал цвета "Астаны", с которой выиграл чемпионат Казахстана 2022, а также два раза выходил в групповой этап Лиги конференций УЕФА.

Отметим, что в КПЛ Заруцкий выступал за "Шахтер", "Кызыл-Жар", "Атырау", "Иртыш" и "Кайсар". В составе сборной Казахстана он провел один матч.

Напомним, что в межсезонье "Кайрат" покинули Даниил Устименко и Вадим Ульянов. Из опытных вратарей в команде остался лишь воспитанник клуба – Темирлан Анарбеков.

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