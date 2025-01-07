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Вчера 19:13
 

"Ахмат" нашел конкурента Самородову за 165 миллионов

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"Ахмат" нашел конкурента Самородову за 165 миллионов ©ФК "Ахмат"

Бывший форвард московского "Спартака" Георгий Мелкадзе близок к переходу в грозненский "Ахмат", сообщают Vesti.kz со ссылкой на Metaratings.

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Бывший форвард московского "Спартака" Георгий Мелкадзе близок к переходу в грозненский "Ахмат", сообщают Vesti.kz со ссылкой на Metaratings.

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По информации источника, 27-летний нападающий, вероятно, присоединится к команде на первом тренировочном сборе, где и будет принято окончательное решение о подписании контракта.

С начала 2024 года Мелкадзе выступает за грузинский клуб "Колхети Поти". За это время он провел 33 матча, забил шесть голов и отдал пять результативных передач. Согласно данным Transfermarkt, текущая стоимость игрока составляет 300 тысяч евро (165 миллионов тенге).

Отметим, что Мелкадзе может сыграть на позиции левого вингера, где в "Ахмате" действует нападающий сборной Казахстана Максим Самородов.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3 Спартак М 18 11 4 3 36-14 37
4 Динамо М 18 10 5 3 37-20 35
5 Локомотив М 18 11 2 5 33-26 35
6 ЦСКА М 18 9 4 5 28-14 31
7 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
8 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
9 Акрон Тл 18 6 4 8 22-34 22
10 Крылья Советов 18 5 3 10 19-29 18
11 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8

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