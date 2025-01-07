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КПЛ
Вчера 20:26
 

В "Кайрат"? "Астана" объявила об уходе вратаря сборной Казахстана

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В "Кайрат"? "Астана" объявила об уходе вратаря сборной Казахстана ©ФК "Астана"

Казахстанский голкипер Александр Заруцкий покинул "Астану" после четырех сезонов в клубе, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу столичной команды.

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Казахстанский голкипер Александр Заруцкий покинул "Астану" после четырех сезонов в клубе, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу столичной команды.

Заруцкий с 2021 года выступал за "Астану". В столичном клубе завоевал золото чемпионата Казахстана, дважды выходил в групповой этап Лиги конференций, а также становился победителем Суперкубка и Кубка лиги Казахстана.

"Болельщики навсегда запомнят Сашу как надежного голкипера, а партнеры по команде, как настоящего друга и отличного человека. Мы благодарим Александр за время, проведенное в клубе и желаем всего хорошего в будущем", - обратилась "Астана" к Заруцкому.


Ранее стало известно, что Заруцкий станет игроком алматинского "Кайрата".

Сообщается, что 31-летний футболист подпишет контракт с действующими чемпионами Казахстана на правах свободного агента.

Отметим, что в КПЛ Заруцкий выступал за "Шахтер", "Кызыл-Жар", "Атырау", "Иртыш" и "Кайсар". В составе сборной Казахстана он провел один матч.

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