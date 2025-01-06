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Вчера 23:06
 

Шавкат Рахмонов начал тренировочный процесс вместе с наставником чемпиона мира

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Шавкат Рахмонов начал тренировочный процесс вместе с наставником чемпиона мира ©Vesti.kz/Турар Казангапов

Команда непобежденного казахстанца Шавката Рахмонова (19-0) DarProTeam показала видео тренировки бойца, сообщают Vesti.kz. Номад тренируется совместно с первым тренером чемпиона мира по боксу Жанибека Алимханулы Маратом Сихимбаевым.

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Команда непобежденного казахстанца Шавката Рахмонова (19-0) DarProTeam показала видео тренировки бойца, сообщают Vesti.kz. Номад тренируется совместно с первым тренером чемпиона мира по боксу Жанибека Алимханулы Маратом Сихимбаевым.

"Боец нашей команды Шавкат Рахмонов начал тренировочный процесс", - пишет пресс-служба DarProTeam.


Напомним, в последнем поединке Рахмонов победил ирландца Иэна Гэрри (15-1). Бой состоялся в рамках турнира UFC 310, который состоялся 8 декабря в Лас-Вегасе.

Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

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