Боксер выиграл нокаутом за 60 секунд и бросил вызов Джалолову

Австралийский боксер-супертяжеловес Теремоана Джуниор (6-0, 6 КО) триумфально вернулся на ринг, одежав быструю победу, сообщают Vesti.kz.

В рамках вечера бокса Gold Coast Convention Centre в Бродбич (Австралия) Теремоана встречался с немецким бокесром Осасу Отобо (11-2-1, 5 КО). Поединок был рассчитан на шесть раундов, но закончился уже в стартовом. Причем австралийцу хватило 60 секунд, чтобы отправить соперника в нокаут.

Таким образом, Теремоана одержал шестую победу в шести боях в профи, тогда как Отобо потерпел второе поражение в карьере.

