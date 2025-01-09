Боксер выиграл нокаутом за 60 секунд и бросил вызов Джалолову

Австралийский боксер-супертяжеловес Теремоана Джуниор (6-0, 6 КО) триумфально вернулся на ринг, одежав быструю победу, сообщают Vesti.kz.

В рамках вечера бокса Gold Coast Convention Centre в Бродбич (Австралия) Теремоана встречался с немецким бокесром Осасу Отобо (11-2-1, 5 КО). Поединок был рассчитан на шесть раундов, но закончился уже в стартовом. Причем австралийцу хватило 60 секунд, чтобы отправить соперника в нокаут.

Таким образом, Теремоана одержал шестую победу в шести боях в профи, тогда как Отобо потерпел второе поражение в карьере.

TEREMOANA JNR IS A BEAST 💥



He blasts out Osasu Otobo inside of a minute to make it six KO's from six professional fights.



A future world champ? 👀



🎬 @MatchroomBoxing #HeavyweightBoxing | #Knockout | #BoxingHype pic.twitter.com/o3meJz7fgu — IFL TV (@IFLTV) January 8, 2025

Отомстить за Олимпиаду

Перед домашним боем Теремоана заявил о желании провести реванш с узбекским боксером Баходиром Джалоловым (14-0, 14 КО). Соперники встречались в четвертьфинале Олимпийских игр-2024 в Париже (Франция). Тот бой завершился со счетом 5:0 в пользу Джалолова, который в итоге стал двукратным олимпийским чемпионом. Однако победу узбекского боксера считают спорной, с чем согласен и сам австралиец.

"Я определенно хочу реванша, потому что считаю, что победа на Олимпиаде была за мной. Дайте мне немного времени, и мы обязательно проведем наш реванш в профессионалах. Я с нетерпением жду этого", - заявил Теремоана в интервью Boxing News.

Реваншу быть?

Отметим, что сам Джалолов после Олимпиады решил завершить любительскую карьеру и сосредоточиться на профи-ринге. Свой следующий бой "Большой узбек" проведет 6 февраля в канадском Монреале, а его соперником станет француз Давид Спилмонт (16-8-1, 11 КО).

Встреча с опытным Спилмонтом станет очередным испытанием для Джалолова на пути к вершинам профи-бокса. Успех в этом бою укрепит позиции узбекского боксера и, возможно, приблизит долгожданный реванш с Теремоана.

Австралиец, несомненно, будет следить за выступлением Джалолова. Результат поединка может сделать потенциальный реванш еще более ожидаемым событием в мире бокса.

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