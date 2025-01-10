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Жанибек Алимханулы выступил с интригующим посланием

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Жанибек Алимханулы выступил с интригующим посланием ©instagram.com/janibek_alimkhanuly/

Чемпион мира по версиям WBO и IBF в среднем весе Жанибек Алимханулы (16-0, 11 КО) опубликовал интригующий пост на своей странице в соцсети X (бывший Twitter), сообщают Vesti.kz.

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Чемпион мира по версиям WBO и IBF в среднем весе Жанибек Алимханулы (16-0, 11 КО) опубликовал интригующий пост на своей странице в соцсети X (бывший Twitter), сообщают Vesti.kz.

"Все будет в свое время!", - опубликовал Алимханулы пост, не объяснив при этом, что именно он имеет в виду.

Алимханулы в последний раз боксировал 4 октября в Сиднее (Австралия), где в девятом раунде финишировал новозеландца Андрея Михайловича (21-1, 13 КО) и тем самым защитил титулы чемпиона мира по версиям WBO и IBF.

Пока неизвестно, когда казахстанец вернется на ринг.

Алимханулы Жанибек Профессиональный бокс Казахстан

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