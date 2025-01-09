Отправивший казаха в кому боксер назвал победителя реванша Бетербиев-Бивол

Непобежденный кубинский боксер Давид Моррель поделился ожиданиями от титульного реванша между двумя россиянами - Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом, передает Vesti.kz.

В октябре прошлого года Бетербиев победил Бивола раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

"Бивол - великий боксер, но у Бетербиева больше опыта, что показал первый бой. Я думаю, Артур более сфокусирован на победе. Мне кажется, в первом бою Бетербиев заслужил победу. И если второй бой пройдет так же, я уверен, что Артур снова выиграет", - заявил Моррель в интервью Boxing Scene.

Напомним, что боксеры проведут титульный реванш в Саудовской Аравии 22 февраля.

Добавим, что сам Моррель известен нашим болельщикам поединком с казахстанцем Айдосом Ербосынулы. Противостояние прошло в США в ноябре 2022 года и завершилось нокаутом казахстанца. Он оказался в коме и его увезли в больницу. Спустя некоторое время Ербосынулы пришел в себя, но из большого спорта ушел.