"Осталось недолго". Боец казахстанской команды обратился к чемпиону UFC

Топовый боец полулегкого веса UFC Мовсар Евлоев (16-0), представляющий казахстанскую команду Arlan MMA Pro Team, обратился к чемпиону дивизиона Александру Волкановски (25-1) после его разгромной победы в трилогии с Максом Холлоуэем (23-7), передают Vesti.kz.

Непобежденный российский файтер сделал заявление относительно встречи с Волкановски в своих социальных сетях:

Отличное выступление чемпиона, Александр Волкановски! До нового вызова осталось недолго. Просто дай мне знать, если ты устал биться с ударниками, которые пытаются с тобой бороться.

Напомним, что на счету Евлоева 16 побед в 16 поединках в профессиональном ММА. В UFC он выиграл все шесть проведенных боев и сейчас занимает десятую строчку в рейтинге дивизиона.

Что касается Волкановски, то он защитил пояс в четвертый раз, а также в третий раз победил экс-чемпиона Холлоуэя. Теперь австралиец вошел в число великих, повторив невероятное достижение.

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