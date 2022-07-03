Чемпион UFC повторил достижение Хабиба

Австралийский боец смешанного стиля Александр Волкановски (25-1), в четвертый раз защитивший пояс чемпиона UFC в полулегком весе, повторил достижение Хабиба Нурмагомедова, передает "Чемпионат".

33-летний файтер одержал 12 побед подряд с момента дебюта в UFC, и такими результатами до него отличались лишь трое бойцов - Андерсон Силва, Хабиб и Камару Усман.

Всех этих спортсменов также объединяет чемпионское наследие. Силва долгое время правил в среднем весе, а Хабиб в легком. Волкановски и Усман по сей день являются лучшими в полулегком и полусреднем дивизионах соответственно.

Напомним, что в титульном поединке на турнире UFC 276 Волкановски разгромил своего соперника Макса Холлоуэя (23-7), победив его уже в третий раз.

Новый выпуск на нашем YouTube-канале. Откровенно поговорили с Ильей Ильиным: