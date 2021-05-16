Определился новый чемпион UFC в легком весе после ухода Хабиба Нурмагомедова

Бразильский боец Чарльз Оливейра стал новым чемпионом UFC в легком весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Пояс, который долгое время принадлежал Хабибу Нурмагомедову, стал вакантным после того, как тот завершил карьеру. Причем россиянин объявил об уходе из профессионального спорта еще в октябре прошлого года, но долгое время продолжал владеть титулом.

Лишь в марте UFC приняло решение, что за звание нового чемпиона поспорят Оливейра и американец Майкл Чендлер.

Поединок бойцов прошел в США и стал главным на турнире UFC 262 в Хьюстоне. В первом раунде они оба вели себя достаточно активно. Но едва началась вторая пятиминутка, Оливейра начал избивать Чендлера. Рефери остановил поединок.

Напомним, что в карде этого шоу третье поражение подряд потерпел бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон. Также проиграла Антонина Шевченко из Кыргызстана - сестра чемпионки UFC в наилегчайшем весе Валентины Шевченко.

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