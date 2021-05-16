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Тони Фергюсон потерпел третье поражение подряд в UFC

На этот раз он проиграл представителю Ирана.

Тони Фергюсон потерпел третье поражение подряд в UFC
Фото: UFC©️
Новости спорта Смешанные UFC
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Американец Тони Фергюсон потерпел поражение от представителя Ирана Бенеила Дариуша, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок бойцов, входящих в топ-10 легкого дивизиона, стал соглавным на турнире UFC 262 в Хьюстоне (Техас, США).

37-летний Фергюсон, ранее являвшийся временным чемпионом легкого веса, до этого потерпел два поражения подряд, продлив свою неудачную серию и в этом поединке. 

Бойцы провели в клетке все три раунда. По их итогам судьи единогласно отдали предпочтение 32-летнему Дариушу, который одержал седьмую победу подряд.

Напомним, что в главном поединке турнира будет оспорен вакантный пояс в легком весе, ранее принадлежавший россиянину Хабибу Нурмагомедову (29-0). Претендовать на титул будут бразилец Чарльз Оливейра (30-8-0-1) и американец Майкл Чендлер (22-5). 

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Метки:
Фергюсон Алекс UFC

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