Тони Фергюсон потерпел третье поражение подряд в UFC

Американец Тони Фергюсон потерпел поражение от представителя Ирана Бенеила Дариуша, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок бойцов, входящих в топ-10 легкого дивизиона, стал соглавным на турнире UFC 262 в Хьюстоне (Техас, США).

37-летний Фергюсон, ранее являвшийся временным чемпионом легкого веса, до этого потерпел два поражения подряд, продлив свою неудачную серию и в этом поединке.

Бойцы провели в клетке все три раунда. По их итогам судьи единогласно отдали предпочтение 32-летнему Дариушу, который одержал седьмую победу подряд.

Напомним, что в главном поединке турнира будет оспорен вакантный пояс в легком весе, ранее принадлежавший россиянину Хабибу Нурмагомедову (29-0). Претендовать на титул будут бразилец Чарльз Оливейра (30-8-0-1) и американец Майкл Чендлер (22-5).

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