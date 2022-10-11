Охота на Нила. За счет чего Рахмонов может выиграть пятый бой в UFC

Автор:
Новости спорта MMA UFC
Сегодня 12:03
©UFC

До боя казахстанца Шавката Рахмонова (16-0) и американца Джеффа Нила (15-4) еще больше трех месяцев, но о нем говорят с большим нетерпением уже сейчас. Соперник "Номада" занимает шестую строчку в рейтинге полусредневесов UFC, поэтому победа над ним - это прямой путь к топ-5 и статусу претендента.

Корреспондент Vesti.kz рассказывает, какие преимущества есть у Рахмонова перед Нилом, и каким образом он может ими воспользоваться в предстоящем бою. Отметим, что в данном материале мы основываемся исключительно на фактах и статистике.

В первую очередь мы отметим возраст бойцов. Через две недели Шавкат отметит 28-летние, а Нилу уже 32 года. Для полусредневеса достаточно неплохой возраст, но молодость казахстанца все равно может стать дополнительным преимуществом. 

Кроме того, в прошлом бою Рахмонов достаточно уверенно финишировал другого американца Нила Мэгни (26-9). Этот же боец полтора года назад победил Джеффа единогласным решением судей, поэтому данный факт должен настораживать соперника казахстанца. 

Говоря о непобежденном Рахмонове, стоит отметить, что особого урона за свою карьеру он не принял, в отличие от Нила. Во-первых, Джефф уже проигрывал, причем были и нокаут, и сабмишен. Во-вторых, еще полтора-два года назад у него была серия из двух поражений в UFC. В-третьих, Нил очень много пропускает - в среднем по 5,28 акцентированных удара в минуту, у Рахмонова - всего 1,39.

У американца навыки в ударке значительно превосходят его плюсы в грэпплинге, и это может сыграть ключевую роль в противостоянии с Рахмоновым, который практически одинаково хорош везде. Мы знаем, что у Шавката по восемь побед нокаутом и приемами, он всегда нацелен на тейкдауны - в среднем 2,31 за 15 минут боя, и на сабмишены - в среднем 1,7 попытки за три раунда. Сможет ли Нил сдерживать напор "Номада" и оставаться на ногах - большой вопрос.

Но и в стойке Шавкат будет более чем опасен для Джеффа. Рахмонов выше - 188 против 180 сантиметров, и размах рук у него посолиднее - 195 против 190 сантиметров. На первый взгляд все это выглядит не столь ощутимо, но во время боя профессионалы умеют использовать это в свою пользу.

Таким образом, у Шавката есть целый ряд преимуществ над соперником. Но не будем забывать, что все это пока лишь на бумаге. Что будет во время боя, мы узнаем лишь в ночь на 15 января, когда в Лас-Вегасе (Невада, США) пройдет их поединок.

Подробнее о Ниле вы можете прочитать в нашем материале.

Фото: UFC©️

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Метки:
MMA UFC Рахмонов Шавкат Казахстан США Лас-Вегас

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