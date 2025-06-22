Одноклубник Хабиба выступил с новым заявлением после боя с Максумом

Российский боец UFC Тагир Уланбеков (17-2) выступил в соцсетях после боя с казахстанцем Азатом Максумом (15-2), сообщают Vesti.kz.

Соперники выступили на турнире UFC в Баку (Азербайджан). Максум единогласным решением судей уступил Уланбекову.

"Каждая победа это результат упорного труда и поддержки близких. Хочу поблагодарить всех, кто был со мной на этом пути. Ваша поддержка вдохновляет меня на новые свершения!" - написал Уланбеков.