Еще одного бойца UFC уволили после поражения от мощного казаха

Американский боец наилегчайшего веса Хосе Джонсон (16-10) был освобожден от контракта с UFC. Теперь 29-летний файтер является свободным агентом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В лучшей лиге мира Джонсон оказался благодаря победе на Претендентской серии Даны Уайта (DWCS). Причем он смог пройти ее только со второго раза - в первом случае проиграл, а спустя два года смог победить.

В августе 2023-го он дебютировал в лиге. Всего за полтора года провел четыре поединка под эгидой UFC, в которых одержал одну победу и потерпел три поражения. В июне 2024 года он единогласным решением судей уступил казахстанцу Асу Алмабаеву.

Последний же бой Хосе в UFC состоялся две недели назад - он в первом же раунде сдался после проведения болевого на руку от. Информация о его увольнении появилась в X-сообществе UFC Roster Watch

Отметим, что это уже не первый "уволенный Алмабаевым" боец UFC. В октябре прошлого года Асу нанес поражение бразильцу Матеусу Николау, который после этого остался за бортом лучшей лиги мира.

Напомним, что 2 марта в Лас-Вегасе (Невада, США) 30-летний Алмабаев проведет пятый бой в UFC. Он встретится с экс-претендентом на чемпионский пояс - австралийцем Стивом Эрцегом (12-3).

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