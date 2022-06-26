Обошли Хабиба. Рахмонов и Чимаев отметились уникальным достижением в UFC

Только два бойца - выходцы из России и СНГ - стартовали в UFC с четырех досрочных побед подряд, сообщает телеграм-канал "Ночь в клетке". Это казахстанский боец Шавкат Рахмонов и швед Хамзат Чимаев.

"Представьте, насколько это сложная задача - выиграть первые четыре боя в UFC досрочно, что с ней не справились даже Хабиб, Ислам Махачев, Петр Ян, Магомед Анкалаев, Валентина Шевченко, Александр Волков, Забит и вот сегодня Умар. Александр Романов, который начал с пяти побед подряд в UFC, тоже не справился, закончив третий поединок против Эспино решением. У Топурии 4-0, но первый бой решением. Орловский, Тайсумов и Крылов создавали серии из пяти финишей подряд, но не со старта, пройдя через поражения.

В целом 19 бойцов из России и СНГ выходили в UFC на серию в пять побед подряд, но никто из них, кроме Чимаева и Рахмонова, не начинал с четырех финишей. Рахмонов вообще может стать первым, кто начал с пяти, потому что Чимаев уже напоролся на решение с Бернсом", - говорится в сообщении.

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Напомним, Рахмонов победил Мэгни за три секунды до конца второго раунда, выполнив прием "гильотина". Видео полного боя можно посмотреть здесь.

Это был 16-й поединок казахстанца в ММА и четвертый в UFC. Все свои бои Шавкат выиграл досрочно. У Мэгни стало девять поражений при 26 поединках.

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