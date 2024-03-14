Новую угрозу Рахмонова в UFC назвали мусором

Новости спорта MMA UFC
14 марта 19:19
©instagram.com/shavkatrakhmonov94

Американский боец UFC Колби Ковингтон нелестно отозвался об английском файтере Майкле Пейдже, который на UFC 299 судейским решением победил Кевина Холланда из США, передают Vesti.kz.

"Этот парень - мусор. Он просто бездарь. Посмотрите на его последний бой до этого. Его побил парень, который дрался в индейских казино. Его побил Майк Перри. Мы видели, чем закончился опыт Майка Перри в UFC - парню искривили нос, разбивали его и нокаутировали три или четыре раза подряд. Это видно: парень просто навеселе. Они пытаются его раскрутить.

Они дают ему Кевина Холланда, который является полным отбросом - я имею в виду, в лучшем случае, бойцом 50/50 в дивизионе. И это все, что ты можешь сделать? Только этот жалкий бой? Это было неинтересно, чувак. Это не работает. Это работает только тогда, когда ты хорош и находишься на вершине дивизиона, а не когда ты дерешься с отбросами, которые вообще не должны драться в UFC. Я просто увидел еще один легкий заработок", - приводит слова Ковингтона MMA Junkie.

Ранее Майкл Пейдж заявил, что хочет разделить октагон с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым: "Я знаю, что в нашем дивизионе есть один монстр, с кем никто не хочет драться. Я видел бои этого парня и вот что я скажу: Он чертовски хорош! Но я здесь, чтобы не терять время. Мне почти 37 лет и я намерен ошарашить весь мир, вырубив его".

Более подробно про англичанина можно прочитать здесь.

Метки:
Казахстан UFC Рахмонов Шавкат MMA

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 14:45
UFC
Алмабаева сравнили с Рахмоновым после второй победы в UFC
14 марта, 19:19
UFC
Новую угрозу Рахмонова в UFC назвали мусором
14 марта, 18:33
UFC
Яркий дебютант UFC хочет нокаутировать Рахмонова. Он опасен и регулярно вырубает соперников
14 марта, 16:55
UFC
UFC выдвинул жесткое условие бойцу из Казахстана
14 марта, 10:45
UFC
UFC предложили соперника для Рахмонова с выходом на титульник
13 марта, 20:20
UFC
Рахмонов? Назван возможный соперник Чимаева
13 марта, 19:25
UFC
Алмабаеву назвали главное условия попадания в топ-15 рейтинга UFC
13 марта, 12:55
UFC
Вскрылась неприятная правда о Шавкате Рахмонове
13 марта, 12:17
UFC
Соперник Рахмонова получил страшную травму. Бой откладывается?
13 марта, 11:14
UFC
Назван победитель дикого боя в UFC с участием Шавката Рахмонова
© 2008 - 2024 ТОО «EML»