Новичок UFC пригрозил Чимаеву нокаутом

Камерунский средневес UFC Атеба Готье (7-1) поделился своими амбициями в сильнейшем промоушене мира, передают Vesti.kz.

22-летний африканец ярко дебютировал в организации, нокаутировав боливийца Хосе Медину (11-5) в первом раунде на турнире в Мексике. После успешного старта он заявил о своих больших целях в UFC.

"Я здесь, чтобы делать свою работу - отправлять соперников в нокаут. В среднем весе полно безумцев, но я самый сумасшедший из них. Я знаю, что способен стать чемпионом, и меня никто не остановит. Я молод, техничен и полностью посвящаю себя ММА. Мне неинтересны места в топ-10 или статус претендента - моя цель только чемпионский пояс", - сказал Атеба.

"Готов ли я встретиться с Хамзатом Чимаевым или Дрикусом Дю Плесси? Абсолютно. Я уверен в своей победе. В октагоне все возможно, но я верю в себя и свою способность нокаутировать любого. У меня неповторимая мощь, и я намерен доказать это", - цитирует Готье Sport24.

О планах в промоушенеО потенциальных боях с топами дивизиона

Напомним, Чимаев не знает поражений, его рекорд - 14-0. В рейтинге среднего веса UFC он занимает третье место, а чемпионом дивизиона является южноафриканец Дрикус Дю Плесси (23-2).

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