Нокаутом завершился бой топового бойца UFC. Он побеждал Алмабаева

В главном событии турнира UFC в Лас-Вегасе (Невада, США) встретились топовые представители наилегчайшей весовой категории. Португалец Манел Капе (23-7) бился с японцем Киоджи Хоригучи (36-6-0-1), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок был рассчитан на пять раундов, но завершился победой нокаутом в исполнении Капе в третьей пятиминутке. Причём к тому моменту именно Хоригучи вёл на судейских записках.

Таким образом 32-летнему Капе удалось взять реванш у 35-летнего Хоригучи за поражение девятилетней давности сдачей на турнире RIZIN.

Сейчас Манел вышел на серию из четырёх побед, а в UFC у него 8-3, в том числе досрочные победы над казахстанцами Жалгасом Жумагуловым и Асу Алмабаевым.

Что касается Хоригучи, то у него прервалась серия из семи побед. Он проиграл впервые после своего возвращения в UFC. Всего в лучшем промоушене мира у него 9-2.

На этом же турнире победу одержал другой обидчик казахстанского бойца из этого же веса.