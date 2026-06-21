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UFC
Сегодня 09:04
 

Обидчик казаха одержал победу в UFC

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Обидчик казаха одержал победу в UFC UFC. Фото: Depositphotos/rokas91©

Американский боец наилегчайшего дивизиона UFC Митч Рапозо (11-3) одержал победу на турнире в Лас-Вегасе (Невада, США). Его соперником был бразилец Аллан Насименто (22-7), сообщают Vesti.kz.

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Американский боец наилегчайшего дивизиона UFC Митч Рапозо (11-3) одержал победу на турнире в Лас-Вегасе (Невада, США). Его соперником был бразилец Аллан Насименто (22-7), сообщают Vesti.kz.

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Поединок был рассчитан на три раунда и прошёл всю дистанцию. В итоге Рапозо победил раздельным решением судей - 29:28, 28:29, 29:28.


Таким образом Рапозо впервые в карьере вышел на серию из двух побед в UFC. В предыдущем поединке, в октябре прошлого года, он единогласным решением победил казахстанца Азата Максума, для которого этот бой стал последним в промоушене.

Что касается Насименто, то у него прервалась серия из четырёх побед. Теперь его рекорд в лиге - 4-2.

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