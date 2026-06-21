Боец с 11-0 потерпел поражение в UFC

Бразильский боец UFC Андре Лима (11-0) потерпел первое поражение в карьере. На сегодняшнем турнире в Лас-Вегасе (Невада, США) он бился с перуанцем Кевином Борхасом (11-5), сообщает корреспондент Vesti.kz.

27-летний боец наилегчайшего веса Лима проиграл 28-летнему Борхасу единогласным решением судей - 27-30, 28-29, 28-29.

Для Лимы это первое поражение в профессиональной карьере. В UFC его рекорд теперь 4-1.

Что касается Борхаса, то он прервал серию из двух поражений. В UFC его показатель отрицательный - 2-4.

Отметим, что в главном бою турнира был зафиксирован камбэк с нокаутом.

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