Нокаутом закончился бой желавшего Рахмонову поражения бойца

Боец из Зимбабве Темба Горимбо (14-4) сразился с бразильцем Висенте Луке (22-10-1) на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (США, штат Невада), передает Vesti.kz.

Горимбо и Луке провели бой в среднем весе, который был запланирован на три раунда. Этот поединок закончился сенсационной победой бразильца удушающим приемом на первой минуте. Отметим, что фаворитом считался Горимбо.

