Нокаутер с 10-0 оформил яркий финиш на турнире UFC! Он бьется в одном весе с казахстанцем

Американский боец Малкольм Уиллмэйкер (10-0) одержал вторую победу в карьере под эгидой UFC. На турнире в Атланте (Джорджия, США) он встречался со своим соотечественником Крисом Моутиньо (14-7), передают Vesti.kz.

Поединок между представителями легчайшей весовой категории завершился уже в середине первого раунда - Уэллмейкер наглухо нокаутировал Моутиньо правым хуком.

Теперь 31-летний Малкольм улучшил свой профессиональный рекорд до 10-0. В UFC он дебютировал в апреле этого года, и в лучшей лиге мира у него 2-0 с двумя нокаутами в первом раунде!

Моутиньо же вернулся в UFC спустя три года. Его первый заход в промоушен получился неудачным - он проиграл дважды. Теперь его суммарный рекорд в лиге - 0-3. Причем все три поражения он потерпел нокаутом.

Добавим, что в этом же весе выступает нокаутер из Казахстана Бекзат Алмахан (12-2).

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