Нокаут за нокаутом: турнир UFC подарил 9 эпичных побед

Сегодня, 31 марта, в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США) состоялся турнир UFC, в рамках которого зрители увидели девять побед нокаутом, передают Vesti.kz.

Результаты турнира:

- Манон Фиро (Франция) победила единогласным решением (50-45, 50-45, 50-45) Эрин Бланчфилд (США);

- Хоакин Бакли (США) победил техническим нокаутом во втором раунде Висенте Люке (Бразилия);

- Крис Вайдман (США) победил техническим решением Бруно Силву (Бразилия) - бой был остановлен из-за тычка в глаз, но учитывая, что Вайдман явно доминировал в клетке, судьи отдали ему победу по очкам в третьем раунде;

- Нурсултон Рузибоев (Узбекистан) победил техническим нокаутом в первом раунде Седрика Дюма (США);

- Кайл Нельсон (Канада) победил техническим нокаутом в первом раунде Билла Алджео (США);

- Чиди Нджокуани (США) победил раздельным решением (28-29, 30-27, 30-27) Риса МакКи (Ирландия);

- Нейт Ландвер (США) победил техническим нокаутом в первом раунде Джамала Эммерса (США);

- Вирна Яндироба (Бразилия) победила единогласным решением (29-28, 29-28, 30-27) Лупиту Годинез (Мексика);

- Хулио Арсе (США) победил техническим нокаутом во втором раунде Герберта Бернса (Бразилия);

- Деннис Бузукджа (США) победил техническим нокаутом в третьем раунде Коннора Мэттьюса (США);

- Ибо Аслан (Турция) победил техническим нокаутом в третьем раунде Антона Туркалджа (Швеция);

- бой между Викторией Дудаковой (Россия) и Мелиссой Гатто (Бразилия) был отменен из-за проблем со здоровьем у россиянки;

- Джейкоб Малкун (Австралия) победил техническим нокаутом во втором раунде Андрэ Петроски (США);

- Каолан Логран (Ирландия) победил единогласным решением (30-27, 30-27, 30-26) Энджела Пачеко (США).