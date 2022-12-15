"Ни разу к нам не пришел". Исмагулов отказался от помощи казахстанца перед боем в UFC

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 18:25
©instagram.com/ismagulov_damir

Казахстанский боец UFC Дамир Исмагулов отклонил предложение соотечественника Артема Резникова поработать над борьбой в ходе подготовки к бою против россиянина армянского происхождения Армана Царукяна, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их поединок состоится 18 декабря на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе (Невада, США).

"Мне интересно, как Дамир набрал борьбу, потому что Дамир был в Казахстане четыре недели, я его постоянно звал поспарринговаться, побороться. Но у него почему-то не получилось со мной поработать. В Алматы четыре недели были в одном городе, он ни разу не пришел к нам поработать. Может, у него какой-то план, он боится, что кто-то узнает его и расскажет Арману, не знаю. Но ему надо было побольше работать с борцами.

Мне очень интересно, как Дамир борется. Если бы я поборолся с Дамиром, я бы, может, где-то подсказал ему, помог, где-то посмотрел. Я вообще не видел борьбу Дамира, это первый его соперник - борец такого уровня.

Мне интересно, как он будет защищаться. Арман хорошо борется, единственный, кто создал проблемы Исламу Махачеву, создал проблемы Гамроту. У него очень хорошая борьба, очень хорошо разрывает дистанцию, проходит в ногу, очень хорошо работает по этажам. Я болею за Дамира, я с ним общаюсь, в хороших отношениях, я буду за него болеть искренне", - приводит слова Резникова "Ночь в клетке" со ссылкой на Мета ММА.

Ранее Царукян заявил, что хочет нокаутировать или задушить Исмагулова в предстоящем бою.

Уйдет из UFC после боя с Царукяном? Эксклюзивное видеоинтервью Дамира Исмагулова

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Метки:
Резников Артем MMA Казахстан Исмагулов Дамир UFC

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