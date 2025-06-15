Непобежденный боец потерпел первое поражение в карьере на турнире UFC

В стартовом поединке главного карда турнира UFC Fight Night в Атланте (Джорджия, США) встретились бойцы среднего веса. 15-й номер рейтинга американец Алонзо Менифилд (17-5-1) бился с французом Омаром Си (11-1), сообщают Vesti.kz.

Поединок между 37-летним Менифилдом и 29-летним Си прошел через всю дистанцию в три раунда. В итоге Алонзо одержал победу единогласным решением судей - 29-28, 29-28, 29-28.



Теперь у Менифилда серия из двух побед. Теперь у него в UFC 10-5-1. Что касается Си, то он потерпел первое поражение в профессиональной карьере (2-1 - в UFC).

Ранее на этом же турнире случился камбэк с избиением в весе Шавката Рахмонова (19-0), а также брутальный однопанчевый нокаут в дивизионе другого казахстанца.