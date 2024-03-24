Неожиданным исходом завершился поединок двух небитых бойцов на турнире UFC

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 12:28
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Сегодня, 24 марта, в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир UFC Vegas 89. Один из его боев закончился неожиданным исходом, передают Vesti.kz.

В предварительном карде встречались два непобежденных бразильца - Андре Лима (8-0) и Игор да Силва (8-1). Победа досталась Лиме, так как да Силву дисквалифицировали за укус соперника во втором раунде. В итоге Игор потерпел первое поражение в своей карьере.

Напомним, что в главном событии ивента американка Роуз Намаюнас (12-6) победила бразильянку Аманду Рибас (12-5).

Метки:
UFC MMA Дисквалификация

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