Стал известен победитель главного боя на турнире UFC

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир UFC Vegas 89, в главном событии которого встретились американка Роуз Намаюнас (12-6) и бразильянка Аманда Рибас (12-5), передают Vesti.kz.

Бой в лимите наилегчайшего веса продлился все пять раундов и завершился победой Намаюнас по очкам (49-46, 49-46, 48-47).

Этим самым американка прервала серию из двух поражений подряд.

Намаюнас - бывшая чемпионка UFC в минимальной весовой категории. Входила в топ-5 рейтинга американского промоушена среди лучших бойцов независимо от женской весовой категории. Экс-лидер рейтинга UFC в женском минимальном весе.

THUG ROSE HAS RETURNED 🌹@RoseNamajunas comes out on top of five hard fought rounds! #UFCVegas89 pic.twitter.com/MsEttXHgJA