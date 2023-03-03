"Не знаю, кто может его остановить". Фанаты назвали победителя боя Рахмонов - Нил

Российский телеканал "Матч! Боец" провел анонимный опрос в соцсетях по поводу победителя предстоящего боя в UFC между казахстанцем Шавкатом Рахмоновым и американцем Джеффом Нилом, сообщают Vesti.kz.

90 процентов любителей ММА отдали свои голоса за казахстанца и только 10 процентов из них поставили на выигрыш американца.

Один из подписчиков оставил под опросником такой комментарий:

"Не знаю, кто может его остановить, но это точно не Нил".

Напомним, они подерутся в октагоне в ночь на 5 марта в Лас-Вегасе (Невада, США). Их поединок войдет в главный кард турнира UFC 285.

В рейтинге полусредневесов UFC Нил занимает седьмое место, Рахмонов - девятое.

Шавкат Рахмонов - Джефф Нил: дата, время боя UFC и прямая трансляция