"Не обижайтесь". Шавкат Рахмонов предостерег американских фанатов

Автор: Димаш Тулегенов

На этой неделе в Лас-Вегасе (Невада, США) пройдет крупный номерной турнир UFC 285. В главном карде примет участие небитый казахстанец из полусреднего дивизиона Шавкат Рахмонов (16-0). В преддверии поединка с американцем Джеффом Нилом (15-4) он дал эксклюзивное интервью корреспонденту Vesti.kz.

В ходе беседы Рахмонов рассказал о новой позиции в рейтинге полусреднего веса, поразмышлял о шансах заработать за продажу платных трансляций (Pay Per View), обсудил прошедший турнир NAIZA 49 и не только.

"Ошибся он". Шавкат Рахмонов прокомментировал скандал с участием Серика Сапиева

Также Шавкат не обошел стороной тему американских фанатов. Вот, что о них рассказал боец:

"Фанаты в США приходят за автографами? Мы не против этого, это ведь хорошо, когда больше людей тебя узнают. Но в то же время это требует больше времени. Ты готовишься или отдыхаешь, а потом к тебе приходят фотографироваться или брать автограф. В последнее время мне стали присылать через почту конверты, чтобы я оставил автографы на фотографиях. Мне все это нужно смотреть, отправлять, иногда устаю. Но что поделать? Времени хоть и немного есть, но отправляем. Я не скажу, что я всем нравлюсь, что со всеми сфотографируюсь. Если получится, то получится, а если нет - то не обижайтесь, дорогие. Пусть не будет никаких (проблем)", - сказал он.

Полностью интервью с Шавкатом можете посмотреть здесь:

Напомним, что бой Рахмонов - Нил пройдет в воскресенье, 5 марта, ориентировочно в 10:00 по времени Астаны.